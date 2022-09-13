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Гасилин - о матче «Бавария» - «Барселона»: Обе команды отлично начали сезон и хорошо играют в атаке

Встреча между клубами состоится сегодня, 13 сентября.
13 сентября 2022 19:01

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и испанской «Барселоной».

«Обе команды отлично начали сезон и качественно играют в атаке. Интересно, справится ли психологически Левандовски в матче против своей бывшей команды. Делаю ставку на победу «Баварии», - приводит слова Алексея «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 13 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с нидерландцем Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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