Гасилин - о матче «Бавария» - «Барселона»: Обе команды отлично начали сезон и хорошо играют в атаке

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и испанской «Барселоной».

«Обе команды отлично начали сезон и качественно играют в атаке. Интересно, справится ли психологически Левандовски в матче против своей бывшей команды. Делаю ставку на победу «Баварии», - приводит слова Алексея «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 13 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с нидерландцем Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.