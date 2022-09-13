Гол Смолова помог «Динамо» обыграть «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России

Московское «Динамо» на своем поле оказалось сильнее грозненского «Ахмата» в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

В составе хозяев отличились Федор Смолов (11-я минута) и Ярослав Гладышев (31-я).

Гости ответили забитым голом в исполнении Иван Олейников (17-я).

Таким образом, «Динамо» с три очками поднялось на третью позицию турнирной таблицы группы 2. «Ахмат» располагается на третьей строчке, имея такое же количество очков.

В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Оренбургу», а «Ахмат» примет дома «Ростов». Обе игры состоятся 28 сентября.