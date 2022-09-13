Владелец «Челси» Боэли - об увольнении Тухеля: У нас не было общего видения

Владелец «Челси» Тодд Боэли прокомментировал увольнение немецкого тренера Томаса Тухеля из лондонского клуба.

«Тухель чрезвычайно талантлив и добился больших успехов. Но мы не были уверены, что Томас разделяет наши взгляды. У нас не было общего видения», - приводит слова бизнесмена зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Тухель получит 13 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лондонский клуб также выплатит 2 миллиона фунтов членам его штаба.

Напомним, что Тухель был отправлен в отставку после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял «аристократов» с января 2021 года. «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.