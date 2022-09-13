«Бавария» – «Барселона»: Левандовски выйдет с первых минут

Знакомьтесь, новый король тенниса Карлос Первый! Как 19-летний испанский паренек свел мир с ума

Впервые за 49 лет существования рейтинга сильнейших теннисистов мира, его возглавил парень, которому нет и 20. Это испанец Карлос Алькарас, только что в блестящем стиле выигравший US Open.