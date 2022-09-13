«Бавария» – «Барселона»: Левандовски выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Барселоны» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Павар, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Забитцер, Мусиала, Сане, Мюллер, Мане.
«Барселона»: тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Кунде, Алонсо, Педри, Бускетс, Гави, Дембеле, Рафинья, Левандовски.
Напомним, встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 21.45 мск.
Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» или на его официальном сайте. Трансляция – бесплатная.
На старте Лиги чемпионов «Бавария» обыграла миланский «Интер» (2:0), а каталонцы разгромили «Викторию Пльзень» (5:1).
источник: «Советский спорт»