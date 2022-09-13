«Интер» обыграл «Викторию Пльзень» в матче Лиги чемпионов

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» – «Интер» завершился в пользу миланского клуба – 2:0.

В составе победителей по голу забили Эдин Джеко (20-я минута) и Дензел Думфрис (70-я). Хозяева поля играли в меньшинстве почти весь второй тайм из-за удаления Павла Бухи.

Таким образом, итальянский клуб набрал 3 очка, но продолжает занимать 3-е место в таблице группы C. Чешская команда уступила во втором матче кряду и расположилась на последней, 4-й строчке.

4 октября «Интер» примету «Барселону», а «Виктория» в тот же день сыграет в гостях с «Баварией».