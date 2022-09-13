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«Виктория Пльзень» – «Интер»: обзор матча Лиги чемпионов (видео)

Итальянский клуб ожидаемо добыл три очка.
13 сентября 2022 22:35
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 13 сентября, «Интер» обыграл на выезде «Викторию Пльзень» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Представляем вашему вниманию подборку самых ярких моментов с прошедшей встречи.

Одержав победу в сегодняшнем матче, итальянский клуб набрал 3 очка, но продолжает занимать 3-е место в таблице группы C. Чешская команда уступила во втором матче кряду и расположилась на последней, 4-й строчке.

4 октября «Интер» примету «Барселону», а «Виктория» в тот же день сыграет в гостях с «Баварией».

источник: «Советский спорт»
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