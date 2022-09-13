«Барселона» превзошла «Баварию» по всем статьям: итоги первого тайма матча ЛЧ

В эти минуты «Бавария» и «Барселона» проводят матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По итогам первого тайма счет не открыт.

Впрочем, каталонский клуб превзошел соперника по всем статьям: команда Хави Эрнандеса нанесла 10 ударов по воротам (2 – в створ), а чемпион Германии – всего 4 (1 – в створ).

Испанский гранд подал 2 угловых, а «Бавария» – ни одного. Кроме того, «Барселона» больше владела мячом – 51% игрового времени.

Наконец, гости не получили ни одного предупреждения, а вот в составе хозяев отличился защитник Марсель Забитцер. Он схлопотал желтую карточку за грубую игру.