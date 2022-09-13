СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче ЛЧ против «Спортинга»

Англичане пропустили два мяча в добавленное время ко второму тайму.
13 сентября 2022 23:22
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от лиссабонского «Спортинга» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень жаль, что такой результат, но игра была очень сложной. Мы сделали все, чтобы одержать победу.

У нас были две или три ситуации, когда мы должны были бы сыграть намного лучше, но сейчас нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на том, что будет дальше в Премьер-лиге», – заявил итальянец пресс-службе УЕФА.

Напомним, встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча португальский клуб забил в добавленное время ко второму тайму: отличились Паулинью и Артур Гомес.

Таким образом, «Спортинг» набрал 6 очков и возглавил группу D. У лондонцев – 3 очка и вторая позиция.

4 октября англичане сыграют в гостях с немецким «Айнтрахтом», а команда Рубена Аморима в тот же день встретится на выезде с французским «Марселем».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Бавария» обыграла «Барселону» в матче Лиги чемпионов
Роберт Левандовски так и не смог забить бывшей команде.
13.09.2022 23:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Индзаги – после матча с «Викторией Пльзень»: Ни одна команда из Италии еще не выигрывала здесь
Тренер миланского клуба похвалил своих игроков.
13.09.2022 23:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче ЛЧ против «Спортинга»
Англичане пропустили два мяча в добавленное время ко второму тайму.
13.09.2022 23:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Барселона» превзошла «Баварию» по всем статьям: итоги первого тайма матча ЛЧ
Каталонцы нанесли 10 ударов по воротам, а мюнхенццы – 4.
13.09.2022 22:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Виктория Пльзень» – «Интер»: обзор матча Лиги чемпионов (видео)
Итальянский клуб ожидаемо добыл три очка.
13.09.2022 22:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Думаю, болельщикам понравилось»: тренер «Ахмата» – о матче с «Динамо»
Команды забили на двоих 3 мяча.
13.09.2022 22:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спортинг» победил «Тоттенхэм», забив два мяча в добавленное время
Встреча прошла в Лиссабоне.
13.09.2022 21:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Интер» обыграл «Викторию Пльзень» в матче Лиги чемпионов
Чешский клуб играл в меньшинстве с 61-й минуты.
13.09.2022 21:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» – «Барселона»: Левандовски выйдет с первых минут
Встреча начнется в 21.45 мск.
13.09.2022 21:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владелец «Челси» Боэли - об увольнении Тухеля: У нас не было общего видения
Немецкий специалист был отправлен в отставку после от поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов.
13.09.2022 19:52
Футбол
Левандовски вернулся в Мюнхен — и проиграл! Как «Бавария» продолжила традицию побед над «Барселоной»
Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле выиграла у «Барсы» 2:0, огорчив каталонский суперклуб пятый раз подряд.
«В увольнении нашего тренера не надо искать нефутбольные мотивы». Трошечкин — о ситуации в «Ахмате»
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин после кубкового поражения от «Динамо» (1:2) рассказал о том, как грозненская команда восприняла отставку Андрея Талалаева.
И зачем уволили Талалаева? Как «Ахмат» проиграл «Динамо» после странной отставки тренера
Во втором туре группового этапа Кубка России бело-голубые в Москве победили грозненский клуб (2:1).
Карпин — злой гений «Спартака». Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Приведет ли Левандовски «Барселону» к первой победе в Мюнхене? Расклад на суперматч Лиги чемпионов
Во втором туре ЛЧ-2022/23 «Бавария» примет дома каталонский клуб во главе со своей бывшей суперзвездой Робертом Левандовски (13 сентября, 22:00 мск).
Знакомьтесь, новый король тенниса Карлос Первый! Как 19-летний испанский паренек свел мир с ума
Впервые за 49 лет существования рейтинга сильнейших теннисистов мира, его возглавил парень, которому нет и 20. Это испанец Карлос Алькарас, только что в блестящем стиле выигравший US Open.
«Алькарас умеет всё, но Медведев способен его побеждать». Игорь Куницын — о новой первой ракетке мира
Тренер сборной России, чемпион Кубка Кремля-2018 Игорь Куницын поделился с «Плеймейкером» мнением о победе на US Open 19-летнего Карлоса Алькараса, который стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика