Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче ЛЧ против «Спортинга»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от лиссабонского «Спортинга» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень жаль, что такой результат, но игра была очень сложной. Мы сделали все, чтобы одержать победу.

У нас были две или три ситуации, когда мы должны были бы сыграть намного лучше, но сейчас нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на том, что будет дальше в Премьер-лиге», – заявил итальянец пресс-службе УЕФА.

Напомним, встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча португальский клуб забил в добавленное время ко второму тайму: отличились Паулинью и Артур Гомес.

Таким образом, «Спортинг» набрал 6 очков и возглавил группу D. У лондонцев – 3 очка и вторая позиция.

4 октября англичане сыграют в гостях с немецким «Айнтрахтом», а команда Рубена Аморима в тот же день встретится на выезде с французским «Марселем».