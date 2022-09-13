Индзаги – после матча с «Викторией Пльзень»: Ни одна команда из Италии еще не выигрывала здесь

Сегодня, 13 сентября, «Интер» добыл гостевую победу над «Викторией Пльзень» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Главный тренер итальянского Симоне Индзаги дал комментарий после финального свистка.

«Это был непростой матч, но мы смогли выиграть. Ни одна итальянская команда еще не побеждала здесь. Сегодня я увидел аккуратную и компактную команду», – сказал тренер, чьи слова приводит журналист Джанлука Ди Марцио.

Одержав победу в сегодняшнем матче, итальянский клуб набрал 3 очка, но продолжает занимать 3-е место в таблице группы C. Чешская команда уступила во втором матче кряду и расположилась на последней, 4-й строчке.

4 октября «Интер» примету «Барселону», а «Виктория» в тот же день сыграет в гостях с «Баварией».