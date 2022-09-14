Симеоне высказался о поражении «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Байером»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде уступила «Байеру» (0:2).

Отметим, что оба гола в прошедшей встрече были забиты после 80-й минуты. Их авторами стали Роберт Андрих (84) и Мусса Диаби (87).

– Мы не смогли решить исход матча до 70-80-й минуты. Мы не приняли правильных решений, и они поймали нас на контратаках. Они выиграли матч благодаря двум хорошим контратакам. Прямо сейчас мы должны забыть об этой игре, – цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Добавим, что после двух сыгранных туров лидером группы B является «Брюгге», набравший шесть очков. «Байер» и «Атлетико» идут вторыми и третьими соответственно, имея в своем активе по три очка. Замыкает квартет «Порту» с нулем очков.