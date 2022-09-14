«Эту команду непросто обыграть». Тренер «Милана» Пиоли – о матче с загребским «Динамо»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо» из Загреба.

Отметим, что очная встреча команд состоится 14 сентября в Милане. Начало – в 19:45 мск. Главным арбитром игры был назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

– В своем чемпионате «Динамо» забивает по три мяча в среднем за игру. Они привыкли доминировать на внутренней арене, но против «Челси» они играли по-другому – на контратаках. Эту команду непросто обыграть, – цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в первом туре «Милан» на выезде сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1), а «Динамо» дома минимально обыграло «Челси» (1:0).