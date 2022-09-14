Зделар заявил, что многие игроки ЦСКА способны выступать в лучших клубах Европы

Опорный полузащитник ЦСКА ответил на вопрос о том, кто из игроков армейцев может выступать в Европе.

Отметим, что 27-летний серб пополнил состав красно-синих прошедшим летом из «Партизана» за 500 тысяч евро. С тех пор он принял участие в восьми матчах, не отличившись голевыми действиями.

– Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топовом клубе Европы. Мы – команда, идем от игре к игре и улучшаем себя, – цитирует Зделара «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после девяти сыгранных туров, набрав 20 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.