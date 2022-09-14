Гюндоган надеется на то, что «Манчестер Сити» станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о целях клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Отметим, что в среду, 14 сентября, «горожане» на своем поле сыграют с дортмундской «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа турнира ЛЧ. Начало матча – в 22:00 мск.

– Надеемся выиграть этот турнир. В этом году у нас есть превосходный чистый нападающий в лице Холанда – это здорово поможет нам. Посмотрим, как все сложится. В этом турнире нелегко играть. Порой все решают мелочи, – цитирует Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в сезоне-2021/22 «Ман Сити» дошел до полуфинальной стадии Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» (4:3, 1:3)

В первом туре текущего розыгрыша турнира подопечные Хосепа Гвардиолы одержали разгромную победу над «Севильей» (4:0).