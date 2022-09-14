Анчелотти высоко оценил игру Нкунку в преддверии матча «Реал» – «Лейпциг» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом», а также похвалил полузащитника немецкой команды Кристофера Нкунку.

Отметим, что очная встреча клубов состоится 14 сентября в Мадриде. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен итальянец Маурицио Мариани.

– Нас ожидает важный матч. «Лейпциг» является классной командой, техничной и быстрой. Чтобы добиться победы, нам нужно очень хорошо себя проявить на футбольном поле. Нкунку – блестящий игрок. Вспомните, как он играл в прошедшем сезоне! – цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Нкунку стал лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне-2021/22 – на его счету 20 голов и 15 результативных передач в 34 матчах Бундеслиги. В остальных турнирах он отыграл 18 встреч, отличившись 15 забитыми мячами и пятью ассистами.