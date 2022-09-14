Вратарь «Сочи» Адамов считает, что Дзюба не подошел бы под стиль игры клуба

Голкипер «Сочи» Денис Адамов ответил на вопрос о том, смог ли нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба вписаться в стиль игры команды.

Отметим, что руководство сочинского клуба предлагало 34-летнему форварду контракт прошедшим летом, однако сам футболист отказался от данного трансфера.

– Думаю, он не подошел бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом. Кокорин? Думаю, подошел бы. Кокорин был футболистом высочайшего уровня. Сейчас я не видел, как он играет. Но даже по играм в «Сочи» он был в хорошей форме, – цитирует Адамова «РБ-Спорт».

Добавим, что 18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании однолетнего контракта с Дзюбой. При этом в соглашении прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один год.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в трех матчах, забив один гол.