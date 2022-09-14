Хави выразил мнение, что «Барселона» заслужила победу в матче с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении клуба в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2).

Отметим, что авторами забитых голов в составе мюнхенцев стали защитник Лукас Эрнандес и нападающий Лерой Сане.

– Поражение – шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Достаточно хороший для того, чтобы победить, а не свести его вничью, – цитируют Хави испанские СМИ.

Добавим, что после двух сыгранных туров лидером группы C является «Бавария», набравшая шесть очков. «Барселона» и «Интер» располагаются на второй и третьей строчках, имея в своем активе по три очка. Четвертой идет чешская «Виктория» (0 очков).