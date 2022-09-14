Тренер «Боруссии Д» Терзич: «Манчестер Сити» всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Отметим, что очная встреча команд состоится в среду, 14 сентября, на стадионе «Этихад». Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен итальянец Даниэль Орсато.

– Холанд сделал «Манчестер Сити» еще опаснее и сильнее. «Сити» обладает невероятным классом и мощью, всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Они стабильно набирают 90 очков в сильнейшей лиге мира, – цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в первом туре немецкая команда одержала домашнюю победу над «Копенгагеном» (3:0), а клуб АПЛ на выезде крупно обыграл «Севилью» (4:0).