«Манчестер Сити» включился в борьбу за подписание форварда «Милана» Леау

Фланговый нападающий «Милана» Рафаэл Леау входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщают итальянские СМИ, руководство «горожан» рассматривает кандидатуру 23-летнего португальца в качестве усиления атакующей линии команды. Отмечается, что главным конкурентом манкунианцев станет «Челси».

Ранее появлялась информация, что «аристократы» хотели приобрести Леау за 100 миллионов евро, однако «россонери» отказались от данного предложения, поскольку они хотят заработать на продаже футболиста 150 миллионов.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 122 матча, забил 30 голов и отдал 25 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.