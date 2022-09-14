Товарищеский матч сборной России с Киргизией может быть отменен из-за ситуации с медиаправами

В среду, 14 сентября, стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может не состояться.

По информации телеграм-канала «Мутко против», причиной данной ситуации являются споры по медиаправам. Отмечается, что киргизская сторона не передала медиаправа России. Тем самым, матч не будет показан на территории РФ.

По общей практике во время товарищеских игр хозяева предоставляют гостям ТВ-права, а также 50 процентов бортов на стадионе для размещения рекламы. Согласно данным источника, представители Киргизии уже продали все права местному агентству.

Напомним, что матч сборных России и Киргизии запланирован на 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.