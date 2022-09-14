УЕФА объявил о переносе матча «Арсенал» – ПСВ в Лиге Европы на 20 октября

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ был перенесен с 15 сентября на 20 октября.

Отмечается, что данное решение было принято в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II – большая часть полицейских задействована в траурных мероприятиях перед похоронами. УЕФА удалось договориться с АПЛ о переносе игры на другой срок.

Добавим, что 19 октября «Арсенал» должен был сыграть с «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура чемпионата Англии, однако АПЛ согласилась отложить встречу.