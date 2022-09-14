Гави продлил контракт с «Барселоной» до конца сезона-2025/26

Центральный полузащитник «Барселоны» Гави подписал новое трудовое сотрудничество с каталонским клубом.

По информации пресс-службы сине-гранатовых, контракт 18-летнего игрока с командой рассчитан до конца сезона-2025/26. Отмечается, что в соглашении прописан пункт о сумме отступных за футболиста в размере одного миллиарда евро.

Напомним, что Гави является воспитанником академии «Барселоны». Всего за клуб он отыграл 54 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной Испании юный хавбек провел уже десять встреч.