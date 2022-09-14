Александр Тарханов: ЦСКА – фаворит, но «Урал» не будет мальчиками для битья

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча екатеринбургского клуба с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в среду, 14 сентября, в Москве. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Рафаэль Шафеев.

– Матч будет интересный. Также хочется посмотреть, какие составы выберут тренеры. Думаю, что «Урал» захочет посмотреть на своих новичков, они приобрели качественных футболистов. ЦСКА – фаворит, но «Урал» не будет мальчиками для битья, – цитирует Тарханова «РБ-Cпорт».

Добавим, что в первом туре ФОНБЕТ Кубка России ЦСКА одержал гостевую победу над «Торпедо» (2:0), а «Урал» на своем поле обыграл «Сочи» (2:0).