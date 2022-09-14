СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александр Тарханов: ЦСКА – фаворит, но «Урал» не будет мальчиками для битья

14 сентября московская и екатеринбургская команды проведут между собой очную встречу.
14 сентября 2022 13:55
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча екатеринбургского клуба с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в среду, 14 сентября, в Москве. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Рафаэль Шафеев.

– Матч будет интересный. Также хочется посмотреть, какие составы выберут тренеры. Думаю, что «Урал» захочет посмотреть на своих новичков, они приобрели качественных футболистов. ЦСКА – фаворит, но «Урал» не будет мальчиками для битья, – цитирует Тарханова «РБ-Cпорт».

Добавим, что в первом туре ФОНБЕТ Кубка России ЦСКА одержал гостевую победу над «Торпедо» (2:0), а «Урал» на своем поле обыграл «Сочи» (2:0).

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
«Сочи» – «Торпедо». Стартовые составы
Игра запланирована на 15:00 мск.
14.09.2022 14:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч ФОНБЕТ Кубка России
Игра стартует в 15:00 мск.
14.09.2022 14:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Тарханов: ЦСКА – фаворит, но «Урал» не будет мальчиками для битья
14 сентября московская и екатеринбургская команды проведут между собой очную встречу.
14.09.2022 13:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гави продлил контракт с «Барселоной» до конца сезона-2025/26
18-летний футболист продолжит защищать цвета каталонцев.
14.09.2022 13:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
УЕФА объявил о переносе матча «Арсенал» – ПСВ в Лиге Европы на 20 октября
Изначально игра должна был состояться 15 сентября.
14.09.2022 12:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Товарищеский матч сборной России с Киргизией может быть отменен из-за ситуации с медиаправами
Игра между национальными командами запланирована на 24 сентября.
14.09.2022 12:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» включился в борьбу за подписание форварда «Милана» Леау
Также португальского игрока хочет приобрести «Челси».
14.09.2022 12:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Боруссии Д» Терзич: «Манчестер Сити» всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов
В среду, 14 сентября, состоится матч между немецкой и английской командами.
14.09.2022 11:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
Хави выразил мнение, что «Барселона» заслужила победу в матче с «Баварией»
Каталонцы уступили своему сопернику со счетом 0:2.
14.09.2022 11:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вратарь «Сочи» Адамов считает, что Дзюба не подошел бы под стиль игры клуба
С лета 2022 года опытный футболист выступает в Турции.
14.09.2022 10:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тебе не стыдно, Тайсон? Как Фьюри «убежал» от супербоя с украинцем Усиком
Тайсон Фьюри договорился о бое с Энтони Джошуа, хотя все ждали его объединительного поединка в супертяжелом весе с Александром Усиком. Мир профессионального бокса в недоумении.
Левандовски вернулся в Мюнхен — и проиграл! Как «Бавария» продолжила традицию побед над «Барселоной»
Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле выиграла у «Барсы» 2:0, огорчив каталонский суперклуб пятый раз подряд.
«В увольнении нашего тренера не надо искать нефутбольные мотивы». Трошечкин — о ситуации в «Ахмате»
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин после кубкового поражения от «Динамо» (1:2) рассказал о том, как грозненская команда восприняла отставку Андрея Талалаева.
И зачем уволили Талалаева? Как «Ахмат» проиграл «Динамо» после странной отставки тренера
Во втором туре группового этапа Кубка России бело-голубые в Москве победили грозненский клуб (2:1).
Карпин — злой гений «Спартака». Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Приведет ли Левандовски «Барселону» к первой победе в Мюнхене? Расклад на суперматч Лиги чемпионов
Во втором туре ЛЧ-2022/23 «Бавария» примет дома каталонский клуб во главе со своей бывшей суперзвездой Робертом Левандовски (13 сентября, 22:00 мск).
Знакомьтесь, новый король тенниса Карлос Первый! Как 19-летний испанский паренек свел мир с ума
Впервые за 49 лет существования рейтинга сильнейших теннисистов мира, его возглавил парень, которому нет и 20. Это испанец Карлос Алькарас, только что в блестящем стиле выигравший US Open.
«Алькарас умеет всё, но Медведев способен его побеждать». Игорь Куницын — о новой первой ракетке мира
Тренер сборной России, чемпион Кубка Кремля-2018 Игорь Куницын поделился с «Плеймейкером» мнением о победе на US Open 19-летнего Карлоса Алькараса, который стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика