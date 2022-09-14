Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч ФОНБЕТ Кубка России

«Локомотив» и «Краснодар» объявили свои стартовые составы на матч второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Отметим, что очная встреча команда состоится 14 сентября в Москве. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Любимов.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Педро Габриэл, Камано, Изидор.

«Краснодар»: Сафонов, Римирес, Сорокин, Литвинов, Волков, Кривцов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ионов, Кордоба.

Добавим, что в первом туре железнодорожники на выезде уступили «Пари НН» со счетом 0:2. Что касается «Краснодара», то «быки» в гостях обыграли «Химки» (2:0).