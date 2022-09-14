«Сочи» – «Торпедо». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Торпедо» на матч второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России, который состоится 14 сентября в 15:00 мск.

Отметим, что очную встречу команд рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Игра пройдет на стадионе «Фишт».

«Сочи»: Адамов, Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Шипунов, Батырев, Жоаозиньо, Мартовой, Сарвели.

«Торпедо»: Довбня, Смольников, Шапич, Кожемякин, Кутепов, Роганович, Каймаков, Султонов, Савич, Чурич, Коста.

Добавим, что в первом туре «Сочи» в гостях уступил «Уралу» со счетом 0:2, а «Торпедо» дома проиграло ЦСКА (0:2).