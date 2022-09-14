Нойер заявил, что «Бавария» хотела победить больше «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о домашней победе своего клуба над «Барселоной» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что авторами забитых голов в составе немецкой команды стали защитник Лукас Эрнандес и нападающий Лерой Сане.

– Во втором тайме мы играли гораздо лучше, нежели в первой половине. Было видно, что мы стремимся к победе. Просто мы хотели этого больше «Барселоны». Сложно играть с командами, которые компактно сидят в защите и ставят «автобус», но мы знаем, как найти обходные пути, – цитирует Нойера клубная пресс-служба мюнхенцев.

Добавим, что после двух сыгранных туров лидером группы C является «Бавария», набравшая шесть очков. «Барселона» и «Интер» располагаются на второй и третьей строчках, имея в своем активе по три очка. Четвертой идет чешская «Виктория» (0 очков).