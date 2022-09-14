«Краснодар» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма в матче ФОНБЕТ Кубка России

Завершился первый тайм матча второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Отметим, что в данный момент «быки» побеждают своего соперника со счетом 2:1. В составе южан голы забили защитник Вячеслав Литвинов (11-я минута) и нападающий Джон Кордоба (21). Железнодорожники ответили голом форварда Вильсона Изидора.

Также добавим, что в добавленное к первому тайму время краснодарцы забили еще один гол в исполнении Кордобы, однако после просмотра VAR он был отменен.