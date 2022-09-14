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Во время матча Лиги чемпионов «Бавария» -»Барселона» ограбили дом Мюллера

Футболист узнал о случившемся после финального свистка.
14 сентября 2022 16:14
автор: Александр Поволоцкий

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал жертвой грабителей.

Как сообщают немецкие СМИ, воры проникли в дом 33-летнего футболиста во время домашнего матча «красных» с «Барселоной» (2:0) в рамках Лиги чемпионов.

Из жилища Томаса украли наличные деньги и драгоценности. Ущерб оценили в шестизначную сумму. Отмечается, что стражи порядка пока не вышли на след грабителей. Расследование продолжается.

Добавим, что в текущем сезоне Мюллер провел за «Баварию» десять матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевых передачи.

источник: «Советский спорт»
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