Во время матча Лиги чемпионов «Бавария» -»Барселона» ограбили дом Мюллера

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал жертвой грабителей.

Как сообщают немецкие СМИ, воры проникли в дом 33-летнего футболиста во время домашнего матча «красных» с «Барселоной» (2:0) в рамках Лиги чемпионов.

Из жилища Томаса украли наличные деньги и драгоценности. Ущерб оценили в шестизначную сумму. Отмечается, что стражи порядка пока не вышли на след грабителей. Расследование продолжается.

Добавим, что в текущем сезоне Мюллер провел за «Баварию» десять матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевых передачи.