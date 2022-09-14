«Манчестер Юнайтед» ищет замену Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на замену голкиперу Давиду Де Хеа.

Напомним, что контракт 31-летнего футболиста истекает в июне 2023 года. «Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать соглашение с Де Хеа. Наставник манкунианцев Эрик тен Хаг не рассчитывает на него в будущем.

Как сообщают зарубежные СМИ, английский клуб заинтересован в услугах вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака. Словенец станет свободным агентом, а «Манчестер Юнайтед» готов платить ему 18 миллионов евро в год. Облаком также заинтересован «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Испании словенец провел четыре игры, в которых пропустил три гола.