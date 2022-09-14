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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с Мбаппе в 2024 году

Футболист может уйти из парижской команды.
14 сентября 2022 17:52
автор: Александр Поволоцкий

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщают зарубежные СМИ, 23-летний футболист может переехать на «Олд Траффорд», если не продлит свой контракт после 2024 года.

Килиан может бесплатно покинуть стан парижан, поскольку третий год соглашения не является обязательным.

Напомним, что летом Мбаппе мог перейти в мадридский «Реал», но решение заключить новый контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Франции форвард провел шесть матчей, в которых записал в свой актив семь мячей.

источник: «Советский спорт»
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