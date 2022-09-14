Смолов заплатил 1,5 млн рублей за ужин в ночном клубе Нью-Йорка

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько стоил его самый дорогой ужин в ресторане.

«25 тысяч долларов, 1,5 млн рублей. Там пришлось покупать шампанское, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке», – заявил Смолов в интервью YouTube-каналу «AGENTSHOW».

32-летний Смолов выступает за бело-голубых с января 2022 года. По некоторым данным, футболист получает 2 млн долларов за сезон, что намного меньше, чем в его прежней команде, московском «Локомотиве».