Кубок России. «Крылья Советов» — «Зенит». Пиняев выйдет в стартовом составе хозяев

«Крылья Советов» и «Зенит» огласили стартовые составы команд на матч группового этапа Кубка России.
Напомним, встреча пройдет в Самаре. Начало в 17.30 по московскому времени.
«Кpылья Советов»: Овсянников, Гoршков, Евгеньев, Барач, Зoтов, Пиняев, Бабкин, Витюгoв, Хубулов, Цыпченкo, Шитов.
«Зенит»: Иван, Адамoв, Алип, Чистякoв, Круговой, Сутoрмин, Ерохин, Мантуан, Клаудиньo, Бакаев, Кассьерра.
После первого тура «Зенит» (3 очка) лидирует в группе B, «Крылья Советов» (0) располагаются на третьей строчке.
источник: «Советский спорт»