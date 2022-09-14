Чалханоглу может пополнить состав «Ньюкасла»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщают зарубежные СМИ, 28-летний футболист является трансферной целью «Ньюкасла». Игрок сборной Турции может перейти в стан «сорок» в январское трансферное окно.

«Ньюкасл» готов отдать за Чалханоглу около 30 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» может продать хавбека за 26 млн.

Отметим, что срок контракта Хакана с итальянским клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.