Савичев - о победе «Торпедо» над «Сочи»: Второй тайм был свежее, мы играли лучше

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев отреагировал на победу команды в матче группового этапа Кубка России против «Сочи» (3:1):

Напомним, что московский клуб уступал в счете до 54-й минуты.

«Первый тайм был напряженным. Было много силовой борьбы. Нам не хватало взаимодействия в группе атаки. Вышло много игроков, у которых не хватает игровой практики, которые пока не находятся в тонусе. Им дали шанс показать себя и набрать физические кондиции. Второй тайм был свежее, мы играли лучше. На замену вышли футболисты, у которых налажены взаимодействия на поле, у них больше игрового опыта», - цитирует Савичева пресс-служба «Торпедо».

Отметим, что автозаводцы набрaли три очка и зaнимают третью строчку в тaблице группы D.