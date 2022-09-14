«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России, благодаря дублю Голенкова

«Ростов» на своем поле нанес поражение «Оренбургу» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Автором дубля в составе победителей стал Егор Голенков. Форвард отличился на 52-й и 85-й минутах. Еще один мяч в активе Кирилла Щетинина (90+5)

Гости ответили забитым голом в исполнении Михаила Сивакова (88-я).

Таким образом, «Ростов» с шестью очками расположился на второй позиции группы С. «Оренбург» находится на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.