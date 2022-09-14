«Крылья Советов» в большинстве победили «Зенит» в матче Кубка России

«Крылья Советов» на своем поле победили «Зенит» в игре 2-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды.

В составе хозяев отличились Дмитрий Сыпченко (83-я минута) и Максим Глушенков (93-я).

Отметим, что «Зенит» играл вдесятером с 77-й минуты. С поля за две желтые карточки был удален Клаудиньо.

Таким образом, «Крылья» с три очками поднялись на вторую позицию турнирной таблицы группы B. «Зенит» располагается на третьей строчке, имея такое же количество очков.