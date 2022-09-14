Карпин - о победе «Ростова» над «Оренбургом»: Понравилось все, кроме травмы Медведева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

Напомним, что на 63-й минуте встречи голкипер южан Никита Медведев покинул поле на носилках.

«Понравилась ли сегодняшняя игра? Почти все, за исключением травмы Никиты Медведева и пропущенного мяча. Все остальное понравилось. Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате. Ну и отдохнули те, кто играет много», - цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Добавим, что «Ростов» с шестью очками расположился на второй позиции группы 3.