Циннбауэр похвалил игроков «Локомотива» за победу над «Краснодаром» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Йозефа Циннбауэра поделился мнением об игре команды в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:2 ( 3:1 пен.))

Напомним, что в основное время встречи за железнодорожников забивали Вильсон Изидор и Гирано Керк.

«Должен сказать, что у нас сегодня был очень серьезный, достойный соперник. Хочу похвалить своих ребят за то, как им всё-таки удалось переломить эту игру. Можно выделить Даниила Худякова, который здорово проявил себя в серии пенальти, вытащив два удара. Также хотел бы похвалить наших пенальтистов, которые били 11-метровые», - цитирует специалиста пресс-служба «Локомотива».

28 сентября столичный клуб сыграет на выезде против «Химок».