«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд»: Холанд выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Аке, Канселу, де Брейне, Родри, Гюндоган, Марез, Холанд, Грилиш.
«Боруссия»: Майер, Менье, Зюле, Хуммельс, Геррейру, Эзджан, Джан, Беллингем, Ройс, Модест, Рейна.
Напомним, «Манчестер Сити» примет «Боруссию» сегодня, 14 сентября. Матч пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 мск.
К слову, минувшим летом англичане приобрели у немецкого гранда норвежского форварда Эрлинга Холанда. Он уже забил за новую команду 12 голов в 8 матчах.