«Милан» нанес поражение загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов

«Милан» на своем поле нанес поражение загребскому «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Италии завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Оливье Жиру (45-я минута, с пенальти), Алексис Салемакерс (47-я) и Томмазо Побега (77-я).

У хорватского клуба отличился Мислав Оршич (56-я).

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали четыре очка о возглавили таблицу группу E, команда Анте Чачича с тремя баллами располагается на второй строчке.

В следующем туре «Милан» отправится в гости к английскому «Челси», а «Динамо» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом». Обе игры состоятся 5 октября.