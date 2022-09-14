«Милан» нанес поражение загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов

«Милан» на своем поле нанес поражение загребскому «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Италии завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей отличились Оливье Жиру (45-я минута, с пенальти), Алексис Салемакерс (47-я) и Томмазо Побега (77-я).
У хорватского клуба отличился Мислав Оршич (56-я).
Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали четыре очка о возглавили таблицу группу E, команда Анте Чачича с тремя баллами располагается на второй строчке.
В следующем туре «Милан» отправится в гости к английскому «Челси», а «Динамо» сыграет на выезде с австрийским «Зальцбургом». Обе игры состоятся 5 октября.
источник: «Советский спорт»