«Сочи» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив московскому «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома обыграло «Сочи».

Встреча в столице завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Владислав Кодола () и Дмитрий Рашевский, забивший в пустые ворота.

«Динамо» поднялось на второе место в табице Западной конференция, имея в активе десять очков. «Сочи» (2) находится на последней, 11-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Сочи» (Сочи) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Кодола (Джиошвили, Кудрвцев), 34:42

2:0 – Рашевский (О'Делл), 58:30 (ПВ)

Вратари: Волков – Третьяк.