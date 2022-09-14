Семак назвал причины поражений «Зенита» в матче Кубка России с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче Кубка России.

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга играл в меньшинстве с 77-й минуты. С поля за две желтые карточки был удален Клаудиньо.

«Было две-три ошибки при выходе из обороны. Соперник создал один, второй момент. Инициатива, ход матча, уверенность хорошие и правильные были. Потом поменялось соотношение эмоциональных сил. «Крылья» добавили, а мы, в свою очередь, стали часто ошибаться — и потерялась та уверенность, которая была нужна», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга располагается на третьей строчке в таблице группы 2, набрав три очка.