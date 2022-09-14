«Манчестер Сити» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» на выезде уступили английскому «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В состав победителей голы забили Джон Стоунз (80-я минута) и Эрлинг Холанд (84).

У англичан отличился Джуд Беллингем. Полузащитник забил гол на 56-й минуте.

Таким образом, команда Эдина Терзича набрала шесть очков и лидирует в таблице группы G. Подопечные Пепа Гвардиолы с тремя очками располагаются на второй строчке с тремя очками.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Копенгаген», а «Боруссия» отправится в гости к «Севилье». Обе игры состоятся 5 октября.