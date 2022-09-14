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«Реал» победил «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Мадридский клуб пока не знает поражений в текущем розыгрыше турнира.
14 сентября 2022 23:51
автор: Александр Поволоцкий

«Лейпциг» в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил «Реалу».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

Первый гол на счету Федерико Вальверде. Он забил на 80-й минуте. Еще один мяч в активе Марко Асенсио (92).

Таким образом, у «Реала» шесть очков и первое место в таблице группы F. «Лейпциг» не набрал очков и расплагается на четвертой строчке.

5 октября пройдут матчи «Лейпциг» - «Селтик» и «Реал» - «Шахтер».

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур

«Реал» (Бельгия) - «Лейпциг» (Германия) - 1:0 (1:0)

Голы: Вальверде, 80; Асенсио, 92.

источник: «Советский спорт»
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