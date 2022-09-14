«Бенфика» на выезде была сильнее «Ювентуса»

«Бенфика» выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов победила «Ювентус» со счетом 2:1.

За команду из Лиссабона отличился Давид Нерес (55-я минута). Еще один мяч в свои ворота отправил Жоак Мариу (43).

У туринской команды гол забил Аркадиуш Милик (4).

Благодаря этой победе »Бенфика» с шестью очками занимает второе место в квартете H. « Ювентус» (0) располагается на третьей строчке.

Лига чемпионов

Группа H

2-й тур

«Ювентус» (Италия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:2 (1:1)

Голы: Милик, 4 - Жоау Мариу, 43 (автогол); Нерес, 55