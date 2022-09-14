«Челси» не смог обыграть «Зальцбург» в дебютном матче Грэма Поттера

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Зальцбург» завершился вничью – 1:1.

На гол Рахима Стерлинга (48-я минута) гости ответили точным ударом Ноа Окафора (75-я).

К слову, сегодняшний поединок стал первым для нового главного тренера «синих» Грэма Поттера. Он сменил у руля команды немца Томаса Тухеля.

Таким образом, лондонский клуб занимает последнее, 4-е место в группе Е, набрав 1 очко. В активе австрийцев – 2 очка и 3-я позиция.

5 октября «Челси» примет «Милан», а «Зальцбург» в тот же день сыграет дома с загребским «Динамо».