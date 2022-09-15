Анчелотти допустил, что Бензема сможет принять участие в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, сможет ли форвард клуба Карим Бензема сыграть в матче шестого тура чемпионата Испании с «Атлетико».

Отметим, что 34-летний француз пропустил две последние игры мадридцев из-за мышечной травмы.

– Посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие дни, сможет ли. В любом случае, мы не будем рисковать в этом вопросе. Если Карим будет хорошо тренироваться в субботу, то будет задействован и в воскресной игре с «Атлетико», – цитирует Анчелотти клубная пресс-служба «сливочных».

Добавим, что матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 18 сентября. В текущем сезоне Бензема отыграл шесть встреч, отличившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.