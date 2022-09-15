Мбаппе и Де Брейне претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из футболистов претендует на приз лучшего игрока Лиги чемпионов по итогам матчей второго тура группового этапа.

Отмечается, что в список игроков вошли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отличившийся забитым мячом в игре с «Маккаби» (3:1) и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, на счету которого одна результативная передача в матче против дортмундской «Боруссии» (2:1).

Также на приз претендуют форвард «Брюгге» Ферран Ютгла и хавбек «Баварии» Джамал Мусиала.