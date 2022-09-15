«Монако» включил Головина в заявку на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин имеет возможность принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

Как сообщает пресс-служба «монегасков», 26-летний хавбек был включен в заявку клуба на предстоящую встречу, которая состоится в четверг, 15 сентября. В текущем сезоне россиянин отыграл девять матчей, отдав два результативных паса.

Напомним, что в первом туре «Монако» на выезде обыграл «Црвену Звезду» (1:0). Что касается «Ференцвароша», то подопечные Станислава Черчесова дома победили «Трабзонспор» (3:2).