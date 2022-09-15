Глава ассоциации футбола Украины высказался о возможном участии России в жеребьевке отбора Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выступил с заявлением, касающимся возможным участием России в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

Ранее в Украине призвали ФИФА и УЕФА не допустить проведения товарищеской игры сборной России с Боснией и Герцеговиной, запланированной на 19 ноября.

– Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся. Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых – чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне, – цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

Напомним, что сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.

Помимо игры с Боснией и Герцеговиной, подопечные Валерия Карпина проведут матчи против Киргизии и Ирана.