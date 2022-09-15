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«Мы играли не на той передаче». Гвардиола – о победе «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией Д»

Английский клуб обыграл своего соперника со счетом 2:1.
15 сентября 2022 09:30
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1).

Отметим, что «горожане» уступали в счете до 80-й минуты – у гостей гол забил Джуд Беллингем. Однако хозяевам удалось добиться победы благодаря забитым мячам Джона Стоунза и Эрлинга Холанда.

– В последнее время мы привыкли к камбэкам. Мне это не нравится. Сегодня мы играли не на той передаче. Никакой агрессии. Мы были пассивны. В тот момент, когда мы выпустили Фила Фодена, Бернарду Силву и Хулиана Альвареса, мы изменили темп и забили два отличных гола, – цитируют Гвардиолу британские СМИ.

В данный момент «Манчестер Сити» является лидером таблицы G, набрав шесть очков. В третьем туре клуб АПЛ на своем поле встретится с «Копенгагеном». Игра состоится 5 октября.

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